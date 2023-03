Gaming at BIB Stormarns Bibliotheken holen E-Sports in ihre Hallen

Der Kreisjugendring Stormarn startet Mitte März 2023 in Kooperation mit Stadtbibliotheken des Kreises unter dem Motto „Gaming at BIB" ein Turnier, bei dem sich die Teilnehmer bei dem beliebten Autofußball-Videospiel „Rocket League" messen können.

Am 17. März startet in Ahrensburg das erste Rocket-League-Turnier. Das große Finale steigt dann am 8. Juli in Bad Oldesloe.