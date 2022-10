Polizei Stormarn: Altöl an Grundschule in Bad Oldesloe abgeladen

Unbekannte haben zwei Eimer mit 15 Liter Altöl an der Grundschule West in Bad Oldesloe abgeladen.

Illegale Abfallentsorgung 15 Liter Altöl an Grundschule in Bad Oldesloe abgeladen

Bad Oldesloe. Unbekannte haben an der Helene-Stöcker-Straße in Bad Oldesloe mehrere Liter Altöl abgeladen. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Abfallentsorgung und sucht Zeugen. Wie die Beamten erst jetzt bekanntgaben, war das Öl bereits am Freitag, 7. Oktober, gegen 11.45 Uhr entdeckt worden. Demnach waren an den Abfallsammelcontainern gegenüber der Grundschule West zwei offene, gelbe Eimer mit der Aufschrift „Josera“ abgestellt worden, gefüllt mit rund 15 Liter Altöl.

Die Polizei fragt nun: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Wer kann Angaben zur Herkunft der Eimer machen? Hinweise nimmt der Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/50 15 43 entgegen.