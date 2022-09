Mit diesem Bild grüßen Til Schweiger (r.) und Heiner Lauterbach während der Dreharbeiten Anfang Juli 2021 aus dem Forsthaus Seebergen in Lütjensee.

Für die Tragikomödie „Lieber Kurt“, die am 15. September in den Kinos startet, hat der Schauspieler am Großensee gedreht.