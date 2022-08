Polizei Stormarn: 81-Jähriger gerät auf B75 in Gegenverkehr

Bad Oldesloe. Ein 81-Jähriger ist laut Polizei auf der Bundesstraße 75 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe mehrfach in den Gegenverkehr gekommen und hat andere Autofahrer erheblich gefährdet. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten ausweichen müssen. Bei seiner Vernehmung habe sich der Senior aber an keine gefährliche Situation erinnern können.

Wie die Beamten erst jetzt bekannt gaben, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 25. August, gegen 15.50 Uhr. Einem anderen Autofahrer sei der schwarze Citroën C4 des 81-Jährigen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe Bad Schwartau aufgefallen. An der Anschlussstelle Reinfeld sei er abgefahren und auf der B 75 in Höhe des Oldesloer Stadtteils Kneeden von der alarmierten Polizei gestoppt worden. Die Beamten in Reinfeld ermitteln und bitten Zeugen um Hinweise an 0453/793 400.