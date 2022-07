Tierheim Bad Oldesloe: Souveränes Zuhause für Wildfang Snoopy gesucht

Bad Oldesloe. Für den Wirbelwind Snoopy sucht der Tierheim Bad Oldesloe ein ruhiges Zuhause. Der 13 Jahre alte Rüde ist lieb, anhänglich und gelehrig. Aber wenn er versucht, seinen Dickkopf durchzusetzen, braucht er souveräne Menschen, die dann konsequent gegenhalten können.

Das Tierheim Bad Oldesloe sucht für den 13 Jahre alten Rüden in ein neues Zuhause

Die zukünftigen Halter sollten Hundeerfahrung mitbringen.

Foto: Tierheim Bad Oldesloe

Deswegen sollten die zukünftigen Halter Hundeerfahrung mitbringen, damit Snoopy die schlechten Erfahrungen, die er in seiner Vergangenheit gemacht hat, aufarbeiten und sein Verhalten an einigen Stellen korrigiert werden kann.

Kinder sollen in seinem neuen Zuhause sollten bereits Teenager sein.

Foto: Tierheim Bad Oldesloe

Snoopy muss lernen, keine Angst vor lauten Geräuschen zu haben

Auch auf laute Geräusche reagiert Snoopy oft verunsichert, da er wohl in seinem vorigen Leben keine Gelegenheit hatte, sich an diese zu gewöhnen. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten bereits im Teenageralter sein.

Zum Kennenlernen kann Snoopy für einen Spaziergang ausgeführt werden.

Foto: Tierheim Bad Oldesloe

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer Interesse hat Snoopy kennenzulernen, kann sich an das Tierheim wenden und den kleinen Wildfang für einen Spaziergang ausführen.

Vermittlung: Tierschutz Bad Oldesloe e.V.Tel: 04531/878 88 (AB)www.tierschutz-badoldesloe.de