Bad Oldesloe Mann (22) drohte, Berufliche Schule in Brand zu setzen

Die Polizei schnappte den 22-Jährigen am Dienstagmittag am Oldesloer Bahnhof (Symbolbild).

Polizei nennt Details nach Festnahme am Dienstag in Bad Oldesloe: Schüler ist in ein Fachkrankenhaus eingeliefert worden.