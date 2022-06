Abfallentsorgung AWSH lässt Mülltonnen in Stormarn durchsuchen

Mülltonnen dicht an dicht: Zwischen dem 7. und 24 Juni lässt die Abfallwirtschaft Südholstein in Stormarn Bio-, Restmüll- und Wertstofftonnen untersuchen.

Inhalt der Tonnen wird in Säcke umgefüllt und dann von Spezialisten analysiert. Los geht es am Dienstag in Reinfeld.