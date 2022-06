K.o.-Tropfen Frauen in Laube vergewaltigt: Mehr als sieben Jahre Haft

In einer Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Grande soll ein 31-Jähriger aus Hamburg mehrere Frauen betäubt und vergewaltigt haben.

31-Jährigen aus Hamburg soll die Opfer in Kleingarten in Grande bei Trittau mit K.o.-Tropfen betäubt haben. Freispruch in einem Punkt.