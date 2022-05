Das Frauchen ist verstorben – Dickkopf Pauli braucht Ersatz

Bad Oldesloe. Der getigerte Kater Pauli ist erst vor ein paar Wochen im Tierheim Bad Oldesloe untergebracht worden, weil sein voriges Frauchen verstorben ist.

Das Tierheim Bad Oldesloe hat Pauli aufgenommen, weil sein Frauchen verstorben ist

Der kräftige und selbstbewusste zehn Jahre alte Kater sucht auf diesem Weg dringend ein neues Zuhause. Die zukünftigen Besitzer sollten auf jeden Fall Katzenerfahrung mitbringen. Denn Pauli ist zwar lieb und ruhig, aber auch mit einem kleinen Sturkopf unterwegs.

Pauli hat einen Dickkopf, den er gern durchsetzt.

Foto: Tierschutz Bad Oldesloe e.V.

Pauli würde bestimmt auch gern die Nachbarschaft erkunden

Er weiß ganz genau, was er will und was er nicht will. Und das demonstriert er dann auch und will es durchsetzen. Der kleine Dickkopf hat bisher nur in einer Wohnung gelebt, hat aber bestimmt nichts dagegen, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch die Gegend außerhalb des Zuhauses zu erkunden.

Ganz wichtig ist noch, dass Pauli keine weitere Gesellschaft von anderen Tieren möchte. Er will die volle Aufmerksamkeit nur für sich allein von seinen zukünftigen Haltern.

Vermittlung: Tierschutz Bad Oldesloe e.V., Tel: 04531/878 88 (AB), www.tierschutz-badoldesloe.de

