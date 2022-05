21-jähriger Hamburger in Hoisdorf mit Messer bedroht und beraubt

Hoisdorf. Ein Hamburger ist nach einem Clubbesuch am frühen Sonnabendmorgen von mehreren Personen ins Gesicht geschlagen, mit dem Messer bedroht und seines Schmucks sowie seiner Schuhe beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr am Sonnabendmorgen in Hoisdorf. Zuvor hatte der 21-Jährige während seines Aufenthalts im H1 Club in der Conventstraße in Hamburg Bekanntschaft mit einer Personengruppe geschlossen und gegen 4 Uhr zusammen mit seinen neuen Bekannten den Club verlassen.

Kriminalpolizei Ahrensburg nimmt Ermittlungen auf

Gemeinsam mit seinen Begleitern nahm er anschließend die U 1 Richtung Großhansdorf. Nach Angaben des Geschädigten wurde er in Höhe der Straße Achtern Diek in Hoisdorf plötzlich von seinen Begleitern angegriffen und zur Herausgabe seines Rings, seiner Armbanduhr und der Schuhe genötigt. Laut Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, kann die genaue Anzahl der Angreifer nicht beziffert werden. Es soll sich aber um eine Gruppe von drei bis sechs Personen handeln.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität der Täter geben kann, meldet sich unter Telefon 04102/809-0.