Liebe Hündin wurde bereits sieben Mal herumgereicht

Reinbek. Bella ist eine kleine liebe Englisch-Bulldoggen-Mischlingsdame. In ihrer bisherigen drei jährigen Lebenszeit ist sie mindestens sieben Mal herumgereicht worden, bis sie im Tierheim Einhorn in Reinbek abgegeben wurde. Auch ist sie schon zweimal Mutter geworden bei einem ihrer vorigen Halter.

Bella lernt gern und schnell.

Foto: Tierrechtsorganisation Einhorn

Der Englisch-Bulldoggen-Mischling hat ein sonniges Gemüt und liebt Streicheleinheiten

Offensichtlich hatte bisher keiner wirklich Interesse an ihr und trotzdem hat sie ihr sonniges Gemüt nicht verloren. Sie ist immer freundlich und aufgeschlossen, verspielt und kuschelt für ihr Leben gern.

Bella möchte gefallen und so lernt sie gern und schnell. Sie geht toll an der Leine, fährt prima im Auto mit und kann auch einige Stunden allein bleiben. Natürlich möchte sie am liebsten immer mit ihren Menschen zusammen sein.

Da sie kein Kläffer ist, könnte sie sicherlich auch gut mit zur Arbeit genommen werden. Mit anderen Hunden versteht sie sich unabhängig vom Geschlecht eigentlich immer gut – mit ein paar Ausnahmen, bei denen wohl die Chemie nicht stimmt. Katzen hingegen sollten sich nicht im neuen Zuhause befinden

Vermittlung: Tierrechtsorganisation Einhorn e.V. Tel.: 0171/536 06 31, www.einhornev.de

