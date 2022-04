Diskussionen zur Landtagswahl SH: Hier können Sie Fragen stellen

Vor Ort und live im Internet: So können Sie die Politiker in Ahrensburg, Reinbek, Geesthacht und Bad Oldesloe kennenlernen.

Ahrensburg/Reinbek/Geesthacht. Wer wird Schleswig-Holstein künftig regieren, welche Köpfe werden dem 20. Landtag angehören? Diese Fragen seriös beantworten zu wollen erscheint knapp einen Monat vor der Landtagswahl nicht möglich. Die Demoskopen des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sehen die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in der Wählergunst weit vorn. Laut ihrer jüngsten Umfrage im Auftrag des NDR käme die Union auf 36 Prozent vor SPD (20), Grünen (18) und FDP (8). Eine Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung nur wenige Tage zuvor kommt dagegen zu einem ganz anderen Ergebnis. Demnach lägen CDU und SPD mit 28 beziehungsweise 27 Prozent nahezu gleichauf.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wir veranstalten mehrere Podiumsdiskussionen

Nach den Worten des Politikwissenschaftlers Prof. Wilhelm Knelangen von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist insofern längst nicht ausgemacht, dass Daniel Günther auch die nächste Landesregierung anführen wird. „Es ist immer noch alles völlig offen, und das wird auch bis zum 8. Mai so bleiben“, sagte Knelangen nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Möglicherweise werde selbst am Wahlabend nicht klar sein, welche Koalition künftig das Sagen hat. Zu viele Unwägbarkeiten erschwerten Prognosen. Hinzu kommt, dass die Zahl der noch Unentschlossenen groß sein dürfte. Noch eine Woche vor der Bundestagswahl waren es übereinstimmenden Umfragen zufolge 40 Prozent der Wahlberechtigten.

Wahl in Schleswig-Holstein: Diskussionen werden live ins Internet übertragen

Mit dem Start der heißen Wahlkampfphase sind viele Laternenpfähle in Bargteheide seit 27. März wieder mit Plakaten versehen.

Foto: Ha / HA

Ein guter Zeitpunkt also, um einen vertiefenden Blick auf die Schlussphase dieses Wahlkampfes zu werfen. Die Redaktion der Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn und der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung macht das mit einem neuen Format. Bei vier Podiumsdiskussionen werden Politikerinnen und Politiker aus den Wahlkreisen 28 (Stormarn-Nord), 29 (Stormarn-Mitte), 30 (Stormarn-Süd) und 35 (Lauenburg-Süd) Mitgliedern der Redaktion Rede und Antwort stehen. Die Leserinnen und Leser können dabei sein – entweder direkt vor Ort oder von zu Hause aus, denn die Veranstaltungen werden auch live ins Internet übertragen. Eingeladen sind die örtlichen Direktkandidatinnen und -kandidaten aller zurzeit im Landtag vertretenen Parteien. Außerdem hat die Redaktion Vertreter der Linken eingeladen, weil die Partei, obgleich zurzeit nicht im Landesparlament vertreten, eine bundesweite Bedeutung hat.

Sprechen werden wir über die drei Themenbereiche Verkehr und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Schule und Kinderbetreuung. Dabei immer im Fokus: die Herausforderungen unmittelbar vor Ort. Auch Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, Fragen an die Podiumsgäste zu richten – vor Ort, von zu Hause aus, aber auch schon vorab.

Los geht es am Dienstag, 19. April, um 20 Uhr in Ahrensburg in der Reithalle des Marstalls (Lübecker Straße 8). Als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 29 wird dort der Betriebswirt und langjährige Ahrensburger Kommunalpolitiker Tobias Koch (48) vertreten sein, der dem Landtag seit 2005 angehört und seit dieser Wahlperiode CDU-Fraktionsvorsitzender ist. Die SPD schickt ihren Trittauer Ortsvorsitzenden ins Rennen, den 42 Jahre alten Juristen Thies Grothe. Für die Grünen tritt die Großhansdorferin Sabine Rautenberg, Jahrgang 1963, an. Die Diplomkauffrau leitet die Grünen-Fraktionen im Kreistag und in ihrer Heimatgemeinde.

Bernd Buchholz (60) ist der Minister unter den Podiumsgästen. Der promovierte Jurist und ehemalige Verlagsmanager mit FDP-Parteibuch leitet seit der Landtagswahl 2017 in Kiel das Wirtschafts-, Verkehrs- und Tourismusressort. Für die Linken steht der angehende Erzieher Ali Haydar Mercan, Jahrgang 1995, aus Ahrensburg auf dem Podium. Die AfD-Kandidatin Karen Obermüller, Jahrgang 1969, Friseurmeisterin aus Ahrensburg, ist ebenfalls eingeladen, hat aber noch nicht zugesagt.

21. April: Reinbek, Sachsenwaldschule

Von Ahrensburg geht es weiter in den Süden. Die Podiumsdiskussion für den Wahlkreis 30 beginnt am Donnerstag, 21. April, um 20 Uhr in der Aula der Sachsenwaldschule (Schulstraße 19). Dort sitzen die Landtagsabgeordneten Lukas Kilian (CDU) und Martin Habersaat (SPD) auf dem Podium, beide auch langjährige Stormarner Kreispolitiker. Der 35 Jahre alte Jurist Kilian stammt aus Glinde und lebt heute in Wentorf. Er gehört dem Landtag seit dem Beginn dieser Wahlperiode an. Gymnasiallehrer Habersaat, der 2001 im Alter von nur 24 Jahren Ortsvorsitzender der Barsbütteler SPD wurde, ist seit 2009 Abgeordneter in Kiel.

Wentorfs stellvertretende Bürgermeisterin Katharina Bartsch, Jahrgang 1981, die im Büro des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz arbeitet, ist die Direktkandidatin der Grünen. Für die FDP geht der Reinbeker Versicherungsvertreter Volker Dahms (45) ins Rennen. Die Linken haben den 31 Jahre alten Thies Wilkening aufgestellt, der in der Reinbeker Stadtbücherei arbeitet. Ebenfalls eingeladen ist die Immobilienmaklerin Annette Walther aus Grande, die als Direktkandidatin der AfD antritt. Sie hat aber noch nicht zugesagt.

25. April: Geesthacht, Oberstadt Treff

Die Podiumsdiskussion für den Wahlkreis 35 (Lauenburg-Süd) geht am Montag, 25. April, in Geesthacht über die Bühne. Beginn im Oberstadt Treff (Diagonalweg 1) ist um 20 Uhr. Dort wird unter anderem die CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Tschacher aus Aumühle auf dem Podium sitzen. Die 49 Jahre alte Verwaltungsbeamtin gehört dem Parlament seit 1972 an. Für die SPD tritt Anika Pahlke, Jahrgang 1986 und von Beruf wissenschaftliche Mitarbeiterin, an, auch sie Aumühlerin. Dritter im Bunde aus der Gemeinde am Rande des Sachsenwaldes ist Knut Suhk, der Bürgermeister. Der 56 Jahre alte Journalist ist Direktkandidat der Grünen.

Bei der FDP kandidiert der Dassendorfer Jurist Jan-Marcus Rossa (58), der im Dezember 2017 als Nachrücker in den Landtag einzog, nicht mehr. Anstatt seiner tritt der Möllner Rechtsanwalt Martin von Zech an. Die AfD schickt den pensionierten Biowissenschaftler Dr. Holger Gert Stienen ins Rennen, und für die Linken sitzt der Schwarzenbeker Ruheständler Klaus Euteneuer-Treptow auf dem Podium.

28. April: Bad Oldesloe, KuB

Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (61, CDU) gehört zu den Gästen der Podiumsdiskussion im Wahlkreis Stormarn-Nord, die am Donnerstag, 28. April, um 20 Uhr im Saal des KuB in Bad Oldesloe (Beer-Yaacov-Weg 1) beginnt. Gegen den Bargteheider, der von Haus aus Rechtsanwalt und Notar ist, tritt für die SPD der Versicherungskaufmann Mehmet Dalkılınç, Jahrgang 1985, an. Er ist SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bargteheider Stadtvertretung.

Direktkandidat der Grünen ist der 21 Jahre alte Nils Bollenbach. Der Bargteheider arbeitet als Filmemacher. Seit 2009 sitzt Anita Klahn (62) für die FDP im Landtag, war dessen stellvertretende Präsidentin und ist aktuell stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Für die AfD auf dem Podium: der Travenbrücker Autor Karl-Heinz Lenz. Hendrik Holtz, Jahrgang 1983, der seinen beruflichen Status mit „Freiberufler“ angibt, tritt für die Linken an.

Dskussionsrunden zur Landtagswahl: Vor Ort oder im Internet dabei sein

Die Podiumsdiskussionen werden live ins Internet übertragen. Die sogenannten Streams sind abrufbar auf den Internetseite der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung und des Abendblattes unter www.bergedorfer-zeitung.de beziehungsweise www.abendblatt.de/stormarn.

Wer vor Ort dabei sein möchte, meldet sich per E-Mail an die Adresse marketing-bergedorfer-zeitung@funkemedien.de an – bitte mit dem Hinweis, auf welche Veranstaltung sich die Anmeldung bezieht. Die Zahl der Plätze in den Sälen ist begrenzt. Während der Veranstaltungen gelten der 3G-Standard und Maskenpflicht auch am Platz.

Leserinnen und Leser können vor Ort Fragen an die Kandidaten adressieren, aber auch von zu Hause aus während der Übertragung per Kommentarfunktion. Wer bereits vorab eine Frage absenden möchte: bergedorf@bergedorfer-zeitung.de. Die Redaktion behält sich vor, Fragen gegebenenfalls vorab zu veröffentlichen.