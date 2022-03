Polly und Winston brauchen jetzt ein liebevolles Zuhause

Reinbek. Die schwarz-weiße Polly und ihr Bruder Winston sind im Tierheim Einhorn in Reinbek untergebracht. Sie wurden im Alter von nur knapp zwei Monaten mit zwei weiteren Geschwistern an einer Straße gefunden – ohne Mutter und viel zu jung, um alleine klar zu kommen. „Es ist unverständlich, wie es immer wieder dazu kommt, dass Tiere – noch dazu Tierkinder ausgesetzt werden“, sagt Karen Schönbrodt, Inhaberin des Vereins Tierrechtsorganisation Einhorn in Reinbek, „denken die Menschen, die so etwas Furchtbares tun, nicht darüber nach, was alles geschehen kann?“

Polly und Winston warten im Tierheim Einhorn in Reinbek auf ein neues Zuhause

Gerade Tierkinder sind völlig hilflos und könnten sich nicht einmal selbst ernähren, und wenn sie nicht rechtzeitig gefunden werden, mit großer Wahrscheinlichkeit sterben werden. „Diese Menschen haben doch bereits mit den Tieren gelebt! Wie kann es sein, dass sie keinerlei Mitgefühl entwickelt haben, das sie davon abhält, ihnen so etwas anzutun?“, fragt sich Karen Schönbrodt weiter.

Die Katzenbabys waren anfangs extrem verängstigt und ließen sich nicht anfassen

Nach ihrer Ankunft im Tierheim Einhorn waren die beiden Katzenbabys extrem verängstigt und ließen sich nicht berühren. Doch im Katzenkinderzimmer tauten die beiden Geschwister recht schnell auf. Sie sind neugierig, verspielt und mittlerweile sehr nervenstark. Auch Kinder machen ihnen keine Angst und Hunde finden sie sehr interessant. Für Polly und Winston wird ein Zuhause gesucht, wo sie die Möglichkeit haben, auch im Freien die Welt zu erkunden. Die nächste schnellere Straße sollte wenigstens 200 Meter Luftlinie entfernt sein. Über eine für Katzen interessante Umgebung mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten, würden sich die Geschwister sehr freuen.

Vermittlung:

Tierrechtsorganisation Einhorn e.V., Tel.: 0171/536 06 31, www.einhornev.de