Vier Nymphensittiche warten auf einen neuen Besitzer

Reinbek. Die vier Nymphensittiche Janne, Siri, Minnie und Lille wurden vor rund drei Jahren von unterschiedlichen Haltern im Tierheim Einhorn in Reinbek abgegeben. Dort haben sie sich allesamt kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich geworden. Darum sollen diese vier Vögel nur zusammen vermittelt werden. Das neue Zuhause muss dem zwitschernden Quartett auf jeden Fall eine großzügige Außenvoliere und möglichst auch weitere Vögel bieten.

Die unzertrennlichen Vögel lieben es, sich sowohl im Regen als auch bei schönstem Wetter draußen aufzuhalten. Der im Tierheim angebotene und im Winter gewärmte Innenbereich wird von ihnen nicht genutzt. Allesamt sind zutraulich, neugierig und an Menschen interessiert. Auch sind sie sehr kommunikativ und erzählen tolle Geschichten. Wer an diesem lustigen Quartett interessiert ist und ihnen ausreichend Platz zum Fliegen bieten kann, möchte sich bei dem Verein Tierrechtsorganisation Einhorn in Reinbek melden.

Vermittlung:

Tierrechtsorganisation Einhorn e.V. Tel.: 0171/536 06 31, www.einhornev.de