Neuer Kommandowagen für Glindes Feuerwehr

Glinde. Nach 15 Jahren und einer Laufleistung von mehr als 150.000 Kilometern hat der Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr in Glinde ausgedient, zumal er auch nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Der Ersatz hätte schon vor einiger Zeit geliefert werden sollen, doch es kam zu Verzögerungen. Jetzt wurde der Neuwagen endlich übergeben. Wehrführer Michael Weidemann und Glindes Erster Stadtrat Frank Lauterbach (SPD) nahmen das Fahrzeug in Empfang.

Die Stadt investierte dafür rund 80.000 Euro. Der Volvo XC60 ist unter anderem mit Navigation und Funkgerätebedienung ausgestattet. Im Kofferraum sind ein Türöffnungssatz, ein Brecheisen, ein Druckluftschaum-Löscher und weitere Utensilien verstaut. Ein Kommandowagen dient vorwiegend der Einsatzleitung zur Anfahrt sowie zur Erkundung von Orten, an denen es zu einem Brand oder etwa einem Verkehrsunfall gekommen ist. Er hat eine höhere Geschwindigkeit als herkömmliche Feuerwehrfahrzeuge auf Lkw-Basis. Als Antriebsart ist ein Allradantrieb empfohlen, der auch beim neuen Glinder Fahrzeug verbaut wurde. Die Stadt hatte eine Ausschreibung gestartet. Am Ende konnte sich das Glinder Unternehmen Auto Nova mit Sitz an der Straße Biedenkamp durchsetzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Glinde hat ihre Wache am Oher Weg gegenüber dem Rathaus und verfügt über 13 Fahrzeuge. Sie zählt 103 aktive Mitglieder, dazu gibt es eine Ehrenabteilung mit 16 Personen sowie den Verwaltungsbereich mit zwölf Menschen. Darüber hinaus engagieren sich 47 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr.