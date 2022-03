Oststeinbek besiegelt Vertrag für Polizeiwache

Die ehemalige Sparkasse in Oststeinbek wird zu einer Polizeiwache umgebaut. Der CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian (v. l.), Patrick Klose (Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten in Oststeinbek), Bürgermeister Jürgen Hettwer und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) schauten sich die Räume an. Der Mietvertrag ist unterschrieben.

Oststeinbek. Jetzt ist es besiegelt: Die neue Polizeiwache in Oststeinbek wird in der früheren Filiale der Sparkasse Holstein an der Möllner Landstraße im Zentrum gegenüber der Einkaufspassage sesshaft. Einen entsprechenden Vertrag mit dem Eigentümer der Immobilie hat Bürgermeister Jürgen Hettwer unterschrieben. Das Land Schleswig-Holstein ist Untermieter. Der Kontrakt hat eine Laufzeit von zehn Jahren plus einseitiger Option der Kommune auf Verlängerung bis 2037.

Eigentlich sollten die Ordnungshüter ihren Dienst in der rund 9000 Einwohner zählenden Gemeinde im Mai antreten, doch die Räume müssen noch umgebaut werden. „Einzug wird daher im September oder Oktober sein“, sagt Hettwer. In Kürze werde man einen Architekten auswählen, sich die Kosten der Modernisierung mit dem Land möglichst teilen. Die Arbeiten umfassen auch die Sanitäranlagen für die Beamten sowie für Besucher. Zehn Euro Miete sind pro Quadratmeter zu zahlen. Die Räume erstrecken sich über zwei Ebenen, die Gesamtfläche misst 300 Quadratmeter. Einen großen Teil davon wird die Oststeinbeker Verwaltung nutzen. „Wir werden hier eine publikumsintensive Sache unterbringen wie zum Beispiel das Ordnungsamt. Für denkbar halte ich auch das Bauamt. Entschieden ist noch nichts“, so Hettwer.

Innenministerin bezeichnet Standortwahl als Glücksgriff

Hier werden die Polizisten ihre Büros haben. Demnächst wird umgebaut.

Foto: René Soukup

Die Polizei benötigt laut dem Bürgermeister rund ein Drittel der Fläche des früheren Geldinstituts. Raumvorgaben für eine Wache sind landeseinheitlich festgelegt. In Oststeinbek werden drei Polizisten montags bis freitags im Einsatz sein. Für sie muss es zwei Büros mit 24 und 18 Quadratmetern, einen Lagerraum, eine Teeküche, Sanitäranlagen und eine Garage geben. Hettwer hatte die Immobilie mit der Polizeidirektion Ratzeburg sowie der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GM.SH), eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Kiel, mehrmals inspiziert, bevor der Mietvertrag unterschrieben wurde.

Am Montag führte der Verwaltungschef Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und ihren Parteikollegen, den Landtagsabgeordneten Lukas Kilian, durch die Räume. Dabei war auch Patrick Klose, Fraktionsvorsitzender der Oststeinbeker Christdemokraten. „Es ist ein Glücksgriff. Die Beamten und Beamtinnen werden sich hier wohlfühlen. Es wurde alles richtig gemacht“, sagte Sütterlin-Waack mit Blick auf die Standortwahl.

Oststeinbek hatte bis Mitte 2016 eine Polizeistation in dem Gebäude der Feuerwehr an der Stormarnstraße. Sie wurde geschlossen, nachdem die damalige SPD-geführte Landesregierung eine Strukturreform beschlossen hatte. Es gab Widerstand. Mehr als 800 Bürger unterzeichneten eine Petition, erreichten vorerst aber nichts. Mit dem Regierungswechsel 2017 keimte allerdings Hoffnung auf. Christdemokraten, Grüne und FDP legten im Koalitionsvertrag fest, die Wiedereröffnung bereits geschlossener Dienststellen zu prüfen.

Kilian, seit dieser Legislaturperiode Landtagsabgeordneter und für den Wahlkreis mit den Kommunen Reinbek, Glinde, Barsbüttel, Wentorf und Oststeinbek zuständig, konnte es gar nicht schnell genug gehen. Er drängte hinter verschlossenen Türen auf eine neue Wache in Oststeinbek, führte dazu Gespräche in regelmäßigen Intervallen mit dem Staatssekretär des Innenministeriums. „Lukas Kilian hat den Anstoß gegeben“, sagt Sütterlin-Waack bezüglich des Entscheidungsprozesses. Im Juni vergangenen Jahres verkündete die Innenministerin dann das Wachen-Comeback. Als zweite Polizeistation in Schleswig-Holstein zwecks Wiedereröffnung wählte sie jene in Wacken (Kreis Steinburg).

Die Begegnungsstätte war eine Alternative

Dass sich die Rückkehr der Polizisten nach Oststeinbek um einige Monate verschiebt, kann Kilian angesichts der nun präsentierten Lösung verschmerzen. Er sagt: „Der Standort ist großartig. Bürgernäher geht es nicht.“ Eine Wiedereröffnung im Feuerwehrgebäude war nicht möglich, weil der ehemalige Bereich der Beamten jetzt von der Jugendabteilung genutzt wird. Die Verwaltung hatte in den vergangenen Monaten auch andere eigene Liegenschaften ins Spiel gebracht, die Objekte mit der Polizeidirektion Ratzeburg und der GM.SH auf Eignung untersucht.

Drei Gebäude, zwei davon im Eigentum Oststeinbeks, schafften es in die engere Auswahl. Zuerst wurde der Kratzmann’sche Hof gegenüber dem Rathaus verworfen. Eine Alternative wäre die Begegnungsstätte an der Hauptstraße gewesen. Auch dort hätte man umbauen müssen. Ehrenamtlich geführten Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die im Gebäude untergebracht sind, wären vom Platz her eingeschränkt gewesen. Das wollte die Politik vermeiden und bestärkte den Bürgermeister, den Fokus auf die frühere Sparkasse zu legen. Zuletzt war dort ein Corona-Testzentrum.