Hören und genießen: Ein Sommer voller Musikerlebnisse

Bad Oldesloe. Das 37. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) vom 2. Juli bis zum 28. August widmet sich in seiner Retrospektive dem Werk des Spätromantikers Johannes Brahms. Diesjähriger Porträtkünstler ist der israelische Dirigent Omer Meir Wellber. Und das Festival hat noch mehr zu bieten: Neben klassischer Musik stehen Pop, Rock, Klezmer, Varieté und Jazz auf dem Programm der insgesamt mehr als 200 Konzerte in Norddeutschland.

Im Folgenden stellen wir in einem kurzen Überblick vor, auf welche Künstler und Konzerte sich das Publikum in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg freuen kann.

Zum Auftakt in Bad Oldesloer Kirche Kammermusik von Brahms

Rimma Benyumova spielt in Bad Oldesloe auf einer Violine aus dem Jahr 1741.

Foto: Darya Lande

In Stormarn sind acht Konzerte geplant. Der Auftakt in Bad Oldesloe steht ganz im Zeichen von Johannes Brahms. Am Sonntag, 10. Juli (19.30 Uhr), stellen die renommierten Solisten Boris Brovtsyn, Amihai Grosz und Jens Peter Maintz sowie die Nachwuchstalente Rimma Benyumova, Andrei Ioniţă und Sindy Mohamed Brahms’ erste und letzte kammermusikalische Komposition für Streicher einander gegenüber: In der Peter-Paul-Kirche (Kirchberg 4) erklingen das Streichquintett Nr. 2 G-Dur op 111 und das Streichsextett Nr. 1 B-Dur op. 18. Benyumova, die erst kürzlich zur Konzertmeisterin der Staatskapelle Berlin ernannt wurde, spielt dabei auf einer kostbaren Violine aus dem Jahr 1741.

Das Oldesloer Gut Blumendorf zählt zu den neuen Spielstätten. Am Freitag, 5. August (16 Uhr), gestalten Malte Arkona – jüngeren Besuchern als Moderator des Fernsehkanals Kika („Tigerenten-Club“) bekannt – und Pianist Boris Kusnezow ein Familienkonzert unter dem Titel „Gruselige Bilder einer Ausstellung“ mit Musik von Modest Mussorgski. Empfohlen für Zuhörer ab fünf Jahren.

Beim Open Air in Ahrensburg ist mitreißender Swing Trumpf

Die leichten, swingenden Rhythmen der Wiener Band Marina & The Kats eignen sich perfekt für einen Sommerabend unter freiem Himmel. Das Publikum kann sich von dem frischen Sound und den mit viel Witz in Szene gesetzten Texten am Donnerstag, 14. Juli (19.30 Uhr), im Schlosspark Ahrensburg (Lübecker Straße 1) mitreißen lassen.

„Vier sind nicht zu bremsen!“ heißt es beim Familienkonzert für Menschen ab fünf Jahren mit den Hanke Brothers am Donnerstag, 25. August (16 Uhr), im Marstall Ahrensburg (Lübecker Straße 8). Die vier Brüder greifen nicht nur zu den unterschiedlichsten Instrumenten, sondern halten ihr Publikum mit Groove und Zaubereien in Atem.

Hornisten präsentieren in Großhansdorf ungewohnte Klänge

Das international bekannte Quartett german hornsound.

Foto: Artur Luczak

Vor Kurzem feierte das Trio con Brio Copenhagen sein 20-jähriges Bestehen – mit einer preisgekrönten Gesamteinspielung aller Klaviertrios von Beethoven. Am Donnerstag, 21. Juli (19.30 Uhr), bringen die Musiker im Schloss Reinbek (Schlossstraße 5) Werke von Joannes Brahms, Hans Abrahamsen und Alexander von Zemlinsky zu Gehör. Am Montag, 15. August (19.30 Uhr), lassen Pianist Maximilian Kromer und Violinist Emmanuel Tjeknavorian Stücke von Mozart, Brahms, Webern und Franck im Schloss erklingen.

Das Quartett german hornsound besticht mit ungewöhnlicher Instrumentierung und außergewöhnlichen Arrangements. Zu erleben in der Auferstehungskirche Großhansdorf am Dienstag, 26. Juli (19.30 Uhr). Unter dem Titel „Primetime in der Wolfsschlucht“ präsentiert das Quartett unter anderem Auszüge aus Webers „Freischütz“ und Musik von Mozart und Beethoven.

Schriftstellerin Dörte Hansen ist in Bargteheide zu Gast

Pianist Maximilian Kromer ist zu Gast im Schloss Reinbek.

Foto: Andrej Grilc

Ein literarisch-musikalisches Vergnügen erwartet die Zuhörer im Kleinen Theater Bargteheide (Hamburger Straße 3): Autorin Dörte Hansen trägt aus ihrem Roman „Mittagsstunde“ vor. Darin setzt sie ihre Figuren auch anhand von musikalischen Vorlieben in Szene. Thomas Niehaus, der für seine Darstellung in der Bühnenadaption ausgezeichnet wurde, begleitet den Vortrag musikalisch.

Von Stormarn ins Herzogtum Lauenburg: Das Musikfest „Picknick im Schlosspark“ in der Reithalle von Gut Wotersen in Roseburg steht unter dem Motto „Gypsy-Night“. Drei Termine: Sonnabend, 6. August (18 und 21 Uhr) und Sonntag, 7. August (16 Uhr). Picknickdecke nicht vergessen!

Das Kindermusikfest bietet Spaß für die ganze Familie

Mehr Konzerte in der Reithalle (jeweils 19.30 Uhr): Donnerstag, 7. Juli, Sänger Max Raabe und Pianist Christoph Israel; Freitag, 15. Juli, musikalische Lesung mit Musicbanda Franui und Schauspieler Sven-Eric Bechtolf; Sonnabend, 30. Juli, Sabine Meyer & Friends (Klarinette, Violoncello, Klavier); Dienstag, 16. August, Solokonzert mit Pianist Jan Liesicki; Mittwoch, 24. August, Gedichte, Balladen und Musik mit den Darstellern Ulrich Tukur, Christian Redl und Pianistin Olena Kushpler.

Beim Kindermusikfest in Wotersen am Sonnabend/Sonntag, 13./14. August (11 bis 16 Uhr) kann der Nachwuchs die Welt der Musik bei Workshops, Kinderexpedition und Konzerten entdecken.

Am Sonntag, 7. August (19.30 Uhr), spielt das Duo Alida in der Kirche Nusse (Kirchstraße 8) unter anderem Werke von Brahms, Grieg und Bartók.

Karten/Infos unter www.shmf.de, Bestellung per Fax 0431/237 07 11, per Post an Kartenzentrale SHMF, (Postfach 3840, 24037 Kiel), per E-Mail an bestellung@shmf.de, telefonischer Vorverkauf ab Fr 11.3. unter 0431/23 70 70