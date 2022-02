Schleswig-Holstein Holzhaus in Trittau abgebrannt – meterhohe Flammen

Ein Holzhaus ist am späten Mittwochabend in Trittau vollständig abgebrannt.

Das Haus stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr am späten Mittwochabend am Einsatzort eintraf. Brandursache noch unklar.