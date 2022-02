Aggressiver Jogger verletzt Frau und Hund in Bargteheide

Bargteheide. Am frühen Mittwochmorgen hat ein Jogger in Bargteheide eine Spaziergängerin attackiert und verletzt. Nach Angaben der Polizei ging die 55 Jahre alte Bargteheiderin gegen 7 Uhr mit ihren drei mittelgroßen Hunden spazieren, als ihr in der Straße Am Bornberg ein Jogger mit einem nicht angeleinten Hund entgegenkam.

Körperverletzung in Bargteheide: Spaziergängerin wird von Jogger angegriffen

Als das Tier auf einen der Hunde der Frau losgegangen sei, habe der Jogger sie angeschrien und bepöbelt und gegen den Oberschenkel der Frau und einen ihrer Hunde, einen Australian Shepard, getreten. Die Spaziergängerin wurde dabei leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, er trug eine gelbe Warnweste und eine rote Stirnlampe und hat eine tiefe, laute Stimme. Der Hund des Mannes ist groß und hat ein kurzes, braunes Fell. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Joggers geben kann, erreicht die Polizei Bargteheide unter Telefon 04532/70 71-0.