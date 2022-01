Ahrensburg Tote in Flüchtlingsunterkunft: Prozess beginnt Mitte Februar

Polizei und Spurensicherung sind am 7. September in der Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft im Einsatz.

Afghane soll seine Ehefrau in gemeinsamer Wohnung am Kornkamp in Ahrensburg mit 28 Messerstichen ermordet haben.