Polizei Ahrensburg: Mann überfällt Bargteheider Spielhalle

Bargteheide. Ein maskierter Mann hat in der Nacht auf Dienstag gegen 2.50 Uhr eine Spielhalle in der Straße am Redder in Bargteheide überfallen, den 36 Jahre alten Angestellten bedroht und unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert. Bevor der Täter mit dem Bargeld, einem niedrigen vierstelligen Betrag, unerkannt flüchtete, sperrte er den Angestellten in einen Raum ein. Von dort alarmierte der Mann die Polizei.

Der Täter ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur

Laut dem Spielhallenangestellten ist der Täter etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Maske bekleidet, außerdem sprach er mit Akzent.

Zeugen, denen der mutmaßliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 mit der ermittelnden Kriminalpolizei Ahrensburg in Verbindung zu setzen.