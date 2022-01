Trittau: Einbruch in Tennishalle - Zeugen gesucht

Trittau. Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind bisher unbekannte Täter in die Tennishalle an der Großenseer Straße in Trittau eingebrochen. Laut Polizei ist noch nicht bekannt, wie die Einbrecher in die Tennishalle gelangten. Sie durchsuchten das Büro sowie die Sport- und Duschräume nach Wertgegenständen ab.

Polizei Ahrensburg sucht nach Einbruch Zeugen

Bis Freitagabend, 7. Januar, 21 Uhr war noch Betrieb in der Halle. Am nächsten Morgen, 8. Januar, gegen kurz vor 9 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter Telefon 04102/8090.