Siek nimmt neue Kita für 110 Kinder in Betrieb

Einrichtung zieht vom Pastoratsgelände am Kirchenweg in Neubau an der Hauptstraße. 22 zusätzliche Plätze und neues Betreuungskonzept.

So sieht der Entwurf des Büros B2K aus Kiel für die neue Kita in Siek aus.

Siek. Mit einigen Monaten Verspätung hat Sieks neue Kita an der Hauptstraße jetzt den Betrieb aufgenommen. 110 Kinder, fünf Gruppen im Elementarbereich ab drei Jahren und eine im Krippenbereich, können in dem Gebäude betreut werden, das direkt neben der neuen Feuerwache entstanden ist. Rund 3,7 Millionen Euro hat der Neubau die 2500-Einwohner-Gemeinde gekostet. Bislang nutzte die Einrichtung Räume auf dem Gelände des Pastorats der Friedenskirche am Kirchenweg. Doch der Platz reichte nicht mehr aus. Zuletzt waren zwei Gruppen in einem Container-Provisorium untergebracht. Weitere Jungen und Mädchen mussten auf die Kita in der Nachbargemeinde Braak ausweichen.

Neue Kita für 110 Kinder geht in Siek in Betrieb

Durch den Umzug in den Neubau können nun 22 Kinder zusätzlich betreut werden. Zwei Krippengruppen mit 20 Plätzen bleiben in den Räumen am Kirchenweg. Insgesamt bietet die Sieker Kita damit 130 Kindern einen Betreuungsplatz. Der vom Kieler Büro B2K entworfene Ziegelbau mit Pfettendach ist einstöckig und hat 1050 Quadratmeter Nettonutzfläche. Es gibt sieben Gruppenräume, eine Kinderküche und einen Speiseraum. Hinzu kommt ein Außengelände mit 1400 Quadratmetern Spielfläche. Die Trägerschaft hat, wie auch in der Vergangenheit, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Hamburg-Ost inne.

„Die neuen Räume ermöglichen es uns, das pädagogische Konzept einer offenen Werkstattarbeit umzusetzen“, sagt Kita-Leiterin Martina Niemann. Dabei würden die Kinder nicht mehr in einem strengen Gruppenverband betreut, sondern könnten eigenständig zwischen verschiedenen Angeboten in den unterschiedlichen Räumen wählen.

Werkstattkonzept mit Räumen für Bewegung, Forschung, Basteln und Entspannung

„Wir haben einen Bewegungsraum, einen Bauraum, einen Forscherraum zum Entdecken naturwissenschaftlicher Elemente, eine Wellnessoase mit Angeboten für die Sinne und zur Entspannung, eine Kreativwerkstatt zum Basteln, eine Schreibwerkstatt für die Vorschularbeit und eine Kinderwohnung zum Spielen“, sagt Niemann. Die offizielle Einweihung soll wegen der Pandemie 2022 nachgeholt werden.