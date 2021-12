In Großensee hat sich ein Förderverein für die Jugendabteilung der Feuerwehr gegründet (Symbolbild).

Nachwuchsgewinnung Förderverein für Jugendfeuerwehr in Großensee gegründet

Grossensee. In Großensee hat sich ein Förderverein gegründet, der die Arbeit der örtlichen Jugendfeuerwehr unterstützen möchte. „Die Nachwuchsgewinnung im Bereich des Ehrenamtes ist eine große Herausforderung“, sagt Bernd Suck, der für die CDU in der Gemeindevertretung sitzt und den Anstoß für die Vereinsgründung gab. Umso stolzer könne Großensee auf die Entwicklung der Jugendwehr sein.

Großenseer wollen mit Förderverein die Jugendfeuerwehr unterstützen

„Wir haben derzeit 26 jugendliche Mitglieder und gehören damit, gemessen an unserer Einwohnerzahl von etwa 1800 Bürgern, zu den größten Jugendabteilungen im Kreis“, sagt Suck. Viele Jugendliche wechselten als Erwachsene in die aktive Wehr. Leider könne die Gemeinde nicht alle nötigen Anschaffungen leisten. „Meine Frau ist seit 28 Jahren Mitglied der Feuerwehr und hat sich lange im Bereich der Jugendarbeit engagiert, daher kenne ich den Bedarf“, sagt der Großenseer.

„Die Abteilung braucht zum Beispiel ein neues Transportfahrzeug, weil der derzeitige Bus nur 23 Personen Platz bietet“, sagt Suck, der auch den Vorsitz des Vereins übernommen hat. Außerdem solle der Förderverein die Wehr bei der Anschaffung neuer Ausrüstung, der Finanzierung von Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen für die Betreuer unterstützen.

Der Verein hat aktuell bereits 18 Mitglieder

„Es gibt eine große Resonanz im Ort, viele Menschen möchten gern einen Beitrag leisten, damit die erfolgreiche Jugendarbeit fortgesetzt werden kann“, sagt Suck. Aktuell habe der Verein bereits 18 Mitglieder. „Wir warten derzeit auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, damit wir Spendenbescheinigungen ausstellen können“, so der Großenseer. Zum Jahresbeginn 2022 wolle der Förderverein voll starten. Interessierte können per E-Mail an info@fvjf-grossensee74.de Kontakt mit Suck und seinen Mitstreitern aufnehmen.