Neues Impfangebot im Seniorendorf Bargteheide

Das Unternehmen Steinbuck Care bietet Corona-Schutzimpfungen im Seniorendorf an, die Stadt kündigt mobiles Team für Januar an.

Bargteheide. Das Unternehmen Steinbuck Care bietet weitere Corona-Schutzimpfungen im Seniorendorf Bargteheide (Bahnhofstraße 32) an. Am Mittwoch, 8. Dezember, Erst- und Drittimpfungen (Booster), am Mittwoch, 15. Dezember, nur Drittimpfungen. Buchungen sind ab sofort und nur online über die Homepage www.stb-care.de möglich.

Darüber hinaus hat sich die Stadtverwaltung Bargteheide erfolgreich um weitere mobile Impfangebote bemüht. Jeweils samstags am 8., 15. und 22. Januar wird voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung im Stadthaus (Am Markt 4) vor Ort sein. Abweichungen sind möglich und werden kurzfristig bekanntgegeben.

Bei offenen Impfaktionen keine Wahlfreiheit des Impfstoffs

Angeboten werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen, wie auch Auffrischungsimpfungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Daher muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Laut Gesundheitsministerium des Landes Schleswig-Holstein gibt es bei den offenen Impfaktionen keine Wahlfreiheit bei den Impfstoffen. Zudem werden Personen, die eine Erst- oder Zweitimpfung benötigen, vorrangig geimpft, da sie noch ohne Impfschutz sind.

Ein Ausweisdokument und, soweit vorhanden, der Impfausweis sowie die ausgefüllten Aufklärungs- und Anamnese-Bögen sind mitzubringen. Bei Auffrischungsimpfungen sollte der Abstand zur letzten Impfung sechs Monate, mindestens aber mehr als fünf Monate betragen. Das gilt nicht für Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.

Ahrensburg bietet offenes Impfangebot am 11. Dezember

Bei Fragen oder Unklarheiten zum Impfstoff sollte zuvor der Hausarzt konsultiert oder der/die Impfende vor Ort befragt werden. Ein Aufklärungsgespräch vor der Impfung ist ohnehin vorgesehen. Neben den Terminen in Bargteheide besteht auch bei jedem weiteren offenen Impfangebot, etwa am 11. Dezember in Ahrensburg, oder mit vorheriger Terminvereinbarung in den Impfstellen des Kreises Stormarn die Möglichkeit, eine Schutzimpfung in Anspruch zu nehmen.

Alle weiteren Informationen zur Impfung und den dazu erforderlichen Unterlagen können unter www.impfen-sh.de abgerufen werden.

