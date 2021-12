Einbruchsserie in Stormarn: Polizei sucht Zeugen

Ahrensburg/Trittau/Hoisdorf. Gleich fünf Einbrüche haben sich von Freitag bis Sonntag in Ahrensburg, Trittau und Hoisdorf ereignet. In einem weiteren Fall in Trittau blieb es beim Versuch. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte am Sonntag, 5. Dezember, zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus im Holunderstieg in Ahrensburg ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Terrassentür aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 1500 Euro geschätzt.

In Trittau brachen unbekannte Täter am Sonnabend, 4. Dezember, zwischen 10 und 20.30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Scharnbergstieg ein. Die Terrassentür wurde aufgebrochen, Räume durchsucht und Schmuck entwendet.

Wertvoller Schmuck gestohlen

Zwischen Freitag, 3. Dezember, 12 Uhr, und Sonntag, 5. Dezember, 15 Uhr, wurden auch die Bewohner eines Mittelreihenhauses in der Anne-Frank-Straße in Trittau Opfer eines Einbruches. Täter gelangten durch die aufgebrochene Haupteingangstür ins Haus, durchsuchten die Räume und stahlen wertvollen Schmuck. Die Täter verließen das Haus wohl durch die Terrassentür.

Beim Versuch blieb es in der Kirchenstraße in Trittau. Hier versuchten Täter in der Zeit zwischen Freitag, 3. Dezember, 17 Uhr, bis Sonntag, 5. Dezember, 19 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen wurde von dem Vorhaben abgelassen. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Schadenhöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Einbrecher von Bewohner überrascht

Gegen 19.30 Uhr am Freitag, 3. Dezember, wurde in die Dachgeschoss-Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Hoisdorf eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stellte der unbekannte Täter eine Leiter aus dem Carport des Hauses an ein Nebengebäude und gelangte so auf die Dachterrasse. Dort brach er die Terrassentür auf, durchsuchte die Zimmer und versuchte über eine Treppe ins Erdgeschoss zu kommen, wo er auf den Bewohner des Erdgeschosses traf. Der Täter flüchtete unerkannt über die Dachterrasse. Zum Stehlgut machte die Polizei keine Angaben. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Sonnabend, 4. Dezember, kam es in Hoisdorf zwischen 18.45 und 21.30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Reihenhaus in der Waldstraße. Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster gelangten die Täter wohl in das Haus, durchsuchten die Räume und stahlen eine Rolex sowie weiteren Schmuck. Der Schaden wird auf mindestens 11.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer zu den Tatzeiten an den genannten Orten Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 mit der Kriminalpolizei Ahrensburg in Verbindung zu setzen.