Trickdiebe stehlen Geld und Schmuck einer 84-Jährigen

Ahrensburg. Eine 84 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ahrensburg wurde am Dienstag, 30. November, Opfer eines Trickdiebstahls. Als die Frau gegen 16 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie im Hausflur von zwei Männern angesprochen, die angeblich schon länger auf sie warteten. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus sagten, sie müssten aufgrund eines Wasserrohrbruchs unbedingt in ihre Wohnung.

Ein Täter trug der arglosen Seniorin noch die Einkäufe in die Wohnung

Einer der Männer trug der arglosen Frau die Taschen in die Wohnung und lenkte sie anschließend im Badezimmer ab, während der zweite Täter offenbar die übrigen Räume durchsuchte. Nachdem sich beide verabschiedet hatten, stellte die Seniorin fest, dass ihr Portemonnaie und Schmuck verschwunden waren.

Das Opfer kann die Männer nur vage beschreiben

Ihrer Beschreibung zufolge waren die Männer schlank und dunkel gekleidet. Außerdem trugen sie Handschuhe und blaue OP-Masken. Genauere Angaben konnte die Frau nicht machen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.