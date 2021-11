In Ahrensburg wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt. Als in Bad Oldesloe die Alarmanlage losging, flüchteten die Täter.

In Ahrensburg brachen unbekannte Täter eine Terrassentür auf.

Kriminalität Einbruch in Haus in Ahrensburg – Polizei sucht Zeugen

Ahrensburg/Bad Oldesloe. Unbekannte sind am Sonntag, 28. November, zwischen 16 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Reesenbüttler Redder in Ahrensburg eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei brachen die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Zum Stehlgut machte die Polizei keine Angaben. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

In Bad Oldesloe blieb es beim Versuch

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Erlenkamp in Bad Oldesloe kam es bereits am Freitag, 26. November, gegen 18 Uhr. Hier versuchten Unbekannte wohl die seitliche Hauseingangstür aufzubrechen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen sucht die ermittelende Kriminalpolizei Ahrensburg Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0.