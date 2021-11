Tankstellenüberfall in Delingsdorf: Täterkleidung gefunden

Die gelblich-beige Steppjacke wurde in der Friedensalle in Ahrensburg gefunden. Die Polizei hofft auch Hinweise.

Delingsdorf. Im Falle der ausgeraubten Tankstelle in Delingsdorf am Donnerstag vergangener Woche (4. November) hat die Polizei Kleidung des Täters sichergestellt. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter gegen 19.25 Uhr die Tankstelle an der Hamburger Straße überfallen. Der Mann bedrohte die Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe und flüchtete in Richtung Ahrensburg. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein.

Jacke hat eine hohen Wiedererkennungswert

Zwei Tage nach dem Raub wurde in der Friedensallee in Ahrensburg nahe der Kreisberufsschule unter anderem die beige-gelbliche Steppjacke gefunden, die der Täter getragen haben soll. Da die Jacke einen hohen Wiedererkennungswert hat, bittet die Polizei um Mithilfe: Wer die Jacke erkennt und Hinweise zum ehemaligen Besitzer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 bei der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.