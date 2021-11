Ahrensburg: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

In Ahrensburg brachen die Täter ein Fenster auf. In Rethwisch blieb es beim Versuch.

Ahrensburg/Rethwisch. Unbekannte sind am Sonnabend, 6. November, zwischen 18.55 und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kaiser-Wilhelm-Allee in Ahrensburg eingebrochen. Die Täter haben ein Fenster aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Zu Diebesgut und Schadenhöhe machte die Polizei keine Angaben.

In Rethwisch blieb es beim Versuch

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Abend kurze Zeit später in Rethwisch. Dort blieb es zwischen 21 und 21.30 Uhr bei einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße jedoch beim Einbruchsversuch.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 zu melden.