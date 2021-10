Bildung Glinde investiert mehr als vier Millionen Euro in Schulen

Das Glinder Schulzentrum am Oher Weg ist Heimat des Gymnasiums und der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule.

Schulzentrum am Oher Weg in Glinde bekommt moderne Biologie- und Chemieräume. Am Standort Wiesenfeld wird die Mensaküche saniert.