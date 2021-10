Bargteheide: Mutter mit vier Kindern droht Obdachlosigkeit

Bargteheide. Eine Bargteheiderin und ihre vier Kinder befinden sich in einer drastischen Notlage. Wenn nicht innerhalb weniger Tage eine Lösung gefunden wird, droht der alleinerziehenden Mutter und ihrem Nachwuchs die Obdachlosigkeit. Am 1. November muss die Familie aus ihrer derzeitigen Wohnung ausziehen.

Sowohl das Ordnungsamt der Stadt Bargteheide als auch deren Gleichstellungsbeauftragte Anja Roggensack hatten die Suche nach einer neuen Wohnung in den letzten Monaten unterstützt. Doch ohne Erfolg. Stadtsprecher Alexander Wagner vermutet, dass der Grund darin liegt, „dass die Familie so groß ist“. Auch die Stadt selbst konnte kurzfristig keine geeignete Wohnung für die Familie zur Verfügung stellen.

Bargteheide: Mutter und vier Kinder schuldlos von Obdachlosigkeit bedroht

Stadtsprecher Wagner sagt: „Für den Verlust der Wohnung trifft die Mutter keine Schuld. Er ist aufgrund der Trennung des Familienvaters und des Vertragsverhältnisses eingetreten.“

Im Falle einer Vermietung würde die Stadt als Zwischenvermieterin auftreten. „Wir garantieren die Mietzahlungen für drei Jahre.“ Falls Bedenken seitens des Vermieters beständen, habe dieser genügend Zeit, sich die Familie näher anzuschauen.

Stadt garantiert Mietzahlungen – und organisiert das Kennenlernen

Die Stadt organisiert auch das gegenseitige Kennenlernen und steht jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. „Das haben wir in 30 Fällen erfolgreich so gemacht, was dazu geführt hat, dass die Mietverhältnisse unmittelbar geschlossen worden sind“, sagt Wagner. Das Ziel sei, dass die Familie in Bargteheide bleiben könne.

Potenzielle Vermieter bittet die Stadt, sich unter Tel. 04532/404 04 07 an Ordnungsamtsmitarbeiterin Sarah Justus oder unter Tel. 04532/404 09 03 an Anja Roggensack zu wenden.

