Die Leitstelle in Bad Oldesloe koordiniert die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein.

Anlässlich des Tags des Notrufs lassen Mitarbeiter der Leitstelle in Bad Oldesloe Interessierte an per Twitter ihrer Arbeit teilhaben.