Ammersbeker Anton L. wird seit Donnerstag vermisst

Seine Auto wurde auf einem Waldparkplatz am Beimoorwald in Ahrensburg gefunden. Suchaktion mit Hubschrauber blieb erfolglos.

Ammersbek. Anton L. aus Ammersbek wird seit Donnerstag, 19. August, vermisst. Er wurde zuletzt gegen 13 Uhr gesehen, als er mit seinem Nissan X-Trail von zu Hause nach Ahrensburg fahren wollte. Im Laufe des Abends wurde sein Fahrzeug verschlossen auf dem Waldparkplatz am Beimoorwald gefunden. Eine Suchaktion in der Nacht, an der viele Helfer von der DLRG, dem ASB, DRK und der Feuerwehr mitwirkten, blieb ohne Erfolg. Auch ein für die Suche eingesetzter Hubschrauber konnte laut Polizei nicht zum Auffinden des Vermissten führen.

Anton L. ist schlank, 1,75 Meter groß, hat weißgraue Haare, eine Halbglatze, einen Vollbart und ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein helles Hemd, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Lederhalbschuhe, eine dunkle Multifunktionsjacke sowie eine schwarze Baseballkappe ohne Aufdruck.

Medizinische Notsituation kann nicht ausgeschlossen werden

Warum er verschwand, ist nicht bekannt. Eine medizinische Notsituation kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wer Anton L. gesehen und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.