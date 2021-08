Bargfeld-Stegen: Fahndung nach Klinik-Patient

Das Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus in Bargfeld-Stegen. Seit Freitag wird ein abgängiger Patient in der Umgebung gesucht.

Bargfeld-Stegen. In Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) läuft derzeit eine große Suchaktion nach einem 55 Jahre alten Mann, der Patient im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus ist und die Klinik bereits am Freitag verlassen hat. In der Klinik werden Menschen mit unterschiedlichen seelischen Erkrankungen behandelt. Da laut der Polizeidirektion Ratzeburg bereits in den sozialen Medien die Besorgnis von Bürgern anlässlich dieses Polizeieinsatzes wahrnehmbar ist, wird nun über den aktuellen Einsatz im Umfeld der Gemeinden Bargfeld-Stegen und Kayhude berichtet. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ist an der Suche beteiligt, ebenso ein Polizeihubschrauber aus Hamburg.

Fahndung nach Patient aus Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus

Der Mann dürfte sich in einer psychisch instabilen Lage befinden. "Nach polizeilicher Bewertung ist eine Eigengefährdung und eine hilflose Lage des Gesuchten nicht auszuschließen", heißt es seitens der Polizeidirektion Ratzeburg. Bereits seit Freitagnachmittag läuft die Fahndung - allerdings erfolglos. Eine Bürgerin hatte einen Hinweis auf die gesuchte Person gegeben und dem Mann Hilfe angeboten. Dieser reagierte allerdings emotionslos und ging einfach weiter.

55-Jähriger wurde am Montagmittag in der Nähe von Kayhude gesehen

Zuletzt wurde der Mann Montagmittag in der näheren Umgebung von Kayhude gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann auch noch in diese Umfeld aufhält. Er kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

55 Jahre alt

schlanke Statur

dunkle Haare

dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung

Wer den Gesuchten antrifft, soll bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Da der Mann keine direkte Hilfestellung angenommen hat, bittet die Polizei darum, auf ein Ansprechen zu verzichten.