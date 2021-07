Zeugen nach zwei Einbrüchen in Stapelfeld gesucht

Stapelfeld. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in zwei Einbruchsfällen, die sich zwischen Mittwoch, 7. Juli, um 17 Uhr und Donnerstag, 8. Juli, um 9.15 Uhr in der Reinbeker Straße in Stapelfeld ereignet haben. Unbekannte Täter sind dort in zwei Firmengebäude eingedrungen. Sie verschafften sich jeweils durch ein Fenster Zugang. Nachdem sie mehrere Räume abgesucht hatten, verließen sie es wieder auf dem gleichen Weg. Was die Einbrecher entwendet haben, steht laut einer Polizeisprecherin noch nicht genau fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich Reinbeker Straße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, kann sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 an die Ermittler wenden.