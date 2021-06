Grande: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Grande. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt in einem Einbruchsfall, der möglicherweise schon einige Tage oder Wochen zurückliegt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. Mai und 24. Juni in der Hamburger Straße in Grande. Unbekannte sind dort in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster auf und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. „Aufgrund der Lage des Tatortes am Ortsrand von Grande, nahe der Bille am nördlichen Rand des Sachsenwaldes, könnten Anwohner, Spaziergänger oder Hundehalter aus Grande oder Kuddewörde etwas bemerkt haben“, sagt Polizeisprecherin Rena Bretsch.

Wer in dem angegebenen Zeitraum im Bereich des Flusses Bille oder in den Wohnstraßen Langenstücken und Sonnenberg oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Ermittlern zu melden.