Musik Orange Blue gibt Open-Air-Konzert in Reinbeks Schlosshof

Volkan Baydar (l.) und Vince Bahrdt kommen am Freitag, 27. August, nach Reinbek und geben ein Konzert.

„She’s Got The Light“ – mit diesem Song stürmte Orange Blue die Charts. Im August spielen die Musiker in Reinbek. Aber auch andere.