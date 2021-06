Sozialpädagoge Alexander Rateike vom JugendArbeitsTeam Bargteheide hält ein Schild mit der Ziffer Eins in die Kamera. Schilder wie dieses werden für die Stadtrallye an geschützten Stellen in Gebäuden angebracht. Nur wer alle Zahlen entdeckt und sie richtig zusammenzählt, hat Aussicht auf einen Gewinn.