Oststeinbek: Diebe entwenden BMW – Polizei sucht Zeugen

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch, 2. Juni, auf Donnerstag, 3. Juni, in der Straße Lägerfeld.

Oststeinbek. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist in der Nacht von Mittwoch, 2. Juni, auf Donnerstag, 3. Juni, in Oststeinbek ein hochwertiger Pkw gestohlen worden. Das graue BMW Coupé 440i im Wert von etwa 50.000 Euro war zur Tatzeit zwischen 15 und 6 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße Lägerfeld abgestellt. Die Täter setzten das Fahrzeug ohne Originalschlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Ratzeburg sucht nun nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum in der Straße Lägerfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 04541/809-0.