Umsonst und draußen Axel Zwingenberger gibt Balkonkonzert in Ahrensburg

Lesedauer: 2 Minuten

Axel Zwingenberger spielt am Sonnabend, 29. Mai, ab 10 Uhr auf dem Balkon der Stadtbücherei.

Boogie-Woogie-Pianist spielt in der Veranstaltungsreihe der Stadtbücherei am Sonnabend, 29. Mai, in seiner Heimatstadt.