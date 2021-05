Ein Bild von der Müllsammelaktion in Oststeinbek am 30. April dieses Jahres. Rund 50 Kilogramm Abfall kamen zusammen.

Verein organisiert Müllsammelaktion in Oststeinbek. Nächstes Treffen ist am Freitag, 28. Mai. Weitere Termine sind in Planung.