Verbrechen Unbekannte brechen in Büro des Sieker Golfclubs ein

Siek. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag sind Unbekannte in das Büro des Golfclubs Siek/Ahrensburg in der Straße Bültbek eingebrochen. Nach bisherigem Erkenntnisstand öffneten die Täter die Rolläden und ein Fenster zum Büro gewaltsam. Zudem brachen sie auf dem Gelände einen Ballautomaten auf, entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf 3300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Golfclubs Ahrensburg/ Siek beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.