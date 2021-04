Überholmannöver auf B 432 endet im Straßengraben

Tangstedt. Ein versuchtes Überholmannöver auf der Segeberger Chaussee in Tangstedt endete für eine 39 Jahre alte Hamburgerin am Sonnabend im Straßengraben. Die Frau befuhr die Bundesstraße 432 kurz nach 19 Uhr mit ihrem VW Golf aus Richtung Kayhude kommend in Richtung Norderstedt. Laut Zeugen setzte der Wagen dann zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an, brach den Versuch wegen des Gegenverkehrs jedoch ab. Beim Wiedereinordnen verlor die Frau aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und erst im Graben zum Stehen.

Atemalkoholtest des Unfallopfers ergab mehr als ein Promille

„Der vor ihr fahrende Pkw setzte die Fahrt fort. Ob der Fahrer den Unfall des Golfs überhaupt bemerkt hat, ist unklar“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Weil die Beamten der herbeigerufenen Polizeistation Henstedt-Ulzburg bei dem Unfallopfer Alkoholgeruch wahrnahmen und ein erster Test einen Wert von mehr als ein Promille ergab, wurde die Frau zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle mitgenommen.

Die Polizeistation Tangstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und insbesondere auch den Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs, sich unter der Telefonnummer 04109/204 99 50 zu melden.