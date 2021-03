Wirtschaft Arbeitslosenquote in Stormarn steigt auf 4,2 Prozent

Aktuell sind in Stormarn 1816 sozialversicherungspflichtige Stellen zu besetzen (Symbolbild).

5488 Menschen sind in Stormarn derzeit ohne Job. Chefin der Arbeitsagentur in Bad Oldesloe blickt optimistisch in die Zukunft.