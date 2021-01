Das sagen Stormarner CDU-Politiker zum neuen Partei-Chef

Ahrensburg/Bad Oldesloe. Stormarner Christdemokraten reagieren unterschiedlich auf die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef. Der 59 Jahre alte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hatte sich auf dem digital abgehaltenen Parteitag in der Stichwahl gegen Friedrich Merz (65) durchgesetzt. Dritter Bewerber um den Posten des Vorsitzenden war Norbert Röttgen (55).

Röttgen habe Größe gezeigt und sich nach der Niederlage als Mannschaftsspieler präsentiert

Zu den 1001 stimmberechtigten Delegierten zählte auch Lukas Kilian, Landtagsabgeordneter aus Glinde. Er hatte sich für das Team Röttgen engagiert, sagt: "Ich bin schon enttäuscht." Röttgen sei der einzige Kandidat gewesen, der sich in den vergangenen elf Monaten massiv mit dem Thema Zukunft der Partei beschäftigt habe. "Er hat konkrete Ideen zur Gestaltung präsentiert." Nach der Niederlage habe seine Wunschbesetzung wahre Größe gezeigt, als er das Wort ergriff und sich als Mannschaftsspieler präsentierte. Dass Merz sich am Sonnabend als Wirtschaftsminister in der jetzigen Bundesregierung angeboten habe, sei skurril. "Ich würde mich aber freuen, wenn er sich weiterhin einbringt."

Laschet hat den Glinder Lukas Kilian angerufen

Kilian hat das aus dem einwohnerstärksten Bundesland stammende Trio auf mehreren Videokonferenzen erlebt. "Alle haben ihre Stärken", so der 34-Jährige. Laschet sei jemand, der vereinen und gut zuhören könne. Kilian hatte vor geraumer Zeit auf Twitter Laschets Verhalten in der Corona-Krise angeprangert. Daraufhin habe der ihn angerufen und sich erklärt, berichtet der Glinder.

Der Kreistagsabgeordnete Wolfgang Gerstand aus Bad Oldesloe hatte andere Präferenzen als Kilian: "Ich bin froh, dass es Laschet geworden ist. Er war glaubhaft." Angetan war der 72-Jährige von der Bewerbungsrede des neuen CDU-Vorsitzenden, die sei emotional gewesen. "Friedrich Merz hat mich in Sprache und Gestik überhaupt nicht überzeugt. Und Röttgen hat in Sachen Körpersprache den schlechtesten Eindruck gemacht." Auf den Drittplatzierten ist der Oldesloer ohnehin nicht gut zu sprechen. Der Grund: Bei einem Treffen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sei Röttgen kein Stück auf ihn eingegangen, so Gerstand, der große Stücke auf Laschet hält: "Er kann viel mehr, als ihm viele zutrauen." Auch Kanzler? "Wenn der neue CDU-Vorsitzende in den kommenden Wochen Führung zeigt und sich durchsetzt, kann ich ihn mir gut als Kandidaten der Union vorstellen." CSU-Chef Markus Söder sei aber auch eine gute Alternative für die Nachfolge von Angela Merkel.

Rainer Neumann überzeugt: Der neue CDU-Vorsitzende kann auch Kanzler

Glindes CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Neumann ist ebenso mit dem Wahlausgang zufrieden: "Armin Laschet ist ein Mann der Mitte und des Ausgleichs. Ich denke, dass er nicht mit der Merkel-Linie bricht." Alle drei Kandidaten seien gut gewesen, der NRW-Ministerpräsident entspreche aber am meisten seinen Vorstellungen. Laut Neumann sind die Christdemokraten jetzt gut aufgestellt. Er ist davon überzeugt, dass Laschet auch Kanzler kann und nennt einen Grund: "Er regiert erfolgreich in Nordrhein-Westfalen." Söder wäre aus Sicht des Glinders auch kein schlechter Kandidat.

Der Ahrensburger CDU-Vorsitzende Maik Neubacher ist hingegen auf einer Linie mit Lukas Kilian, sagt: "Ich hätte mir Norbert Röttgen als Parteichef gewünscht." Er schätze dessen außenpolitische Kompetenz. "Und er hätte frischen Wind in die CDU gebracht." Aber selbstverständlich sei auch Laschet für diesen Posten geeignet. "Bei Friedrich Merz hätte ich Sorgen gehabt, dass er zu viele Erwartungen weckt, die er nicht erfüllen kann", so der 47-Jährige. Neubacher ist unentschlossen, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten: "Laschet oder Söder."

Jetzt müssten alle an einem Strang ziehen, sagt Patrick Ziebke

Patrick Ziebke, Kreisgeschäftsführer aus Reinbek und CDU-Fraktionsvorsitzender in Stormarns zweitgrößter Stadt, sagt: "Armin Laschet ist eine Wahl, mit der die CDU gut fahren kann. Grundsätzlich hätte ich aber Norbert Röttgen bevorzugt." Jetzt müssten alle an einem Strang ziehen, um die Bundestagswahl zu gewinnen. Als Kanzlerkandidat könne er sich auch gut Bayerns Ministerpräsidenten Söder vorstellen.

Zu Wort hat sich die Junge Union, gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU, aus Reinbek gemeldet. "Wir hoffen, dass unsere Kernthemen für 2021, Bildung, Digitalisierung, Arbeitschancen für junge Erwachsene in und nach der Corona-Krise und bezahlbarer altersgerechter Wohnraum, auch mit dem neuen Vorsitzenden Laschet priorisiert werden", sagt der Vorsitzende Martin-Andre Wojak.