Feuerwehreinsatz in Ahrensburg wegen angebrannter Pizza

Die Feuerwehr war mit 21 Kräften beim Einsatz in der Bahnhofstraße in Ahrensburg (Symbolbild).

Ahrensburg. Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg ist am Sonntagmorgen um 6.29 Uhr zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße ausgerückt, hat dort in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung belüftet. Zwei Personen waren eingeschlafen und hatten vergessen, den Ofen auszustellen, in dem sich eine Pizza befand, die dementsprechend völlig angebrannt war.

Ein Nachbar hatte den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. "Als wir eintrafen, waren die jungen Leute schon wach und hatten Fenster geöffnet", sagt Ahrensburgs Wehrführer Jan Haarländer. Vor Ort waren 21 Einsatzkräfte. Sie mussten in dem dreigeschossigen Gebäude nicht löschen und auch keine Menschen in Sicherheit bringen. Der 20 Jahre alte Mann sowie eine 17-Jährige wurden von Kräften des Rettungsdienstes untersucht, erlitten aber keine Verletzungen.