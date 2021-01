Coronavirus: Acht infizierte Stormarner gestorben

Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 113. Sieben-Tages-Inzidenzwert steigt im Kreisgebiet auf 91,3 an.

Innerhalb eines Tages gab es in Stormarn 39 Neuinfektionen.

Bad Oldesloe. Trauriger Rekord: Im Kreis Stormarn sind von Donnerstag- auf Freitagnachmittag (15 Uhr) acht mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben - so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Bei den Betroffenen handelt es sich laut Kreisverwaltung in Bad Oldesloe um drei Männer der Altersgruppe über 80 Jahre, zwei über 90-jährige Männer, zwei Frauen, die älter als 80 Jahre waren, sowie eine über 90-Jährige. Die Zahl der Todesfälle im Kreisgebiet in Verbindung mit der Pandemie erhöht sich damit auf 113.

Außerdem registrierte das Gesundheitsamt des Kreises im gleichen Zeitraum 39 Neuinfektionen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert stieg damit 91,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Die Gesamtzahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle in Stormarn beträgt 3773. Aktuell sind 452 Menschen infiziert.