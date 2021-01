Tanzlehrerin betreut jetzt Grundschüler

In der Corona-Krise hat Vera Oltmann aus der Not eine Tugend gemacht und bringt ihre pädagogische Kompetenz nun anders ein.

Grönwohld. Was tun, wenn die erlassenen Corona-Schutzmaßnahmen im Lockdown faktisch zu einem Berufsverbot geführt haben? Vor dieser existenziellen Frage stehen aktuell Tausende Frauen und Männer, die normalerweise in der Veranstaltungsbranche, im Kulturbetrieb oder in der Gastronomie tätig sind. Vera Oltmann, die seit 25 Jahren als selbstständige Tanzlehrerin unterwegs ist, hat sie für sich im Herbst 2020 so beantwortet: „Ich werde Schulbegleiterin! Die werden immer und überall gebraucht.“

Seit drei Monaten betreut sie nun den siebenjährigen Mika, der in Grönwohld im Amt Trittau zur Schule geht. Auch jetzt, da das Gros der Schüler zu Hause bleiben muss. Doch weil Mikas Eltern und seine große Schwester in systemrelevanten Berufen arbeiten, darf der Filius die Notbetreuung an seiner Grundschule wahrnehmen. Wo ihn Vera Oltmann bereits jeden Tag erwartet.

Auch an diesem grauen, vergraupelten Morgen. Doch als Mika Vera sieht, macht sich sofort ein erleichtertes Strahlen auf seinem Gesicht breit. Sehr zur Freude von Mutter Kerstin. „Es hat sofort gepasst zwischen den beiden, Vera ist ein wahrer Segen für Mika“, sagt sie. Mikas Mutter arbeitet wie ihr Mann im Lebensmittelhandel, und das im Schichtbetrieb.

Oltmann darf Mika auch zu Hause betreuen

Bereits in der Kita sei klar gewesen, dass Mika eine 1:1-Betreuung brauche, um regulär beschult werden zu können. Das habe auch die Schuleingangsuntersuchung bestätigt. Mika ist durch eine Wahrnehmungs- und Konzentrationsschwäche gehandicapt. Der Verdacht auf die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) besteht, soll von Kinderpsychologen aber noch eingehender untersucht werden.

Dessen ungeachtet wurde für den Jungen bereits die Pflegestufe 2 bestätigt. Für Vera Oltmann bedeutet das, dass sie ihren Schützling auch zu Hause betreuen darf. Was ihr Einkommen als Schulbegleiterin zusätzlich absichert. Denn in der Regel werden Schulbegleiter von den Trägern nur bezahlt, wenn der Schüler auch tatsächlich am Schulbetrieb teilnimmt.

Anfang der 1990er-Jahre den Bürojob geschmissen

„Als sich diese Beschäftigungsalternative ergeben hat, war ich schon sehr erleichtert“, berichtet die 59-Jährige. Und nicht nur, weil sie nun wieder regelmäßig Geld verdient: „Ich war schon als Kind ein Wildfang. Zur Untätigkeit verurteilt zu sein, hat mich schier verrückt gemacht. Bewegung liegt mir einfach im Blut“, sagt sie.

Aus diesem Grund hat die gelernte Bürokauffrau Anfang der 1990er-Jahre ihren Schreibtischjob geschmissen und eine Tanzlehrerausbildung begonnen. „Den ersten Tanzkurs besuchte ich mit 15 Jahren. Schon meine Eltern waren leidenschaftliche Tänzer. Mein Bruder Sasha ist dreimaliger Weltmeister im Discofox und betreibt selbst eine Tanzschule. Da lag diese Entwicklung irgendwie nahe“, meint Oltmann.

Tanzeinlagen in Pausen sind nicht erlaubt

Nun heißt es für die temperamentvolle Frohnatur auf unbestimmte Zeit Grund- statt Tanzschule. „Auf diese Weise kann ich meine pädagogische Kompetenz weiter einbringen“, sagt sie. Auch wenn ihr oft nicht mehr bleibt, als zu überwachen, wie die Aufgabenstellungen von Mika bewältigt werden. Und ihn zu unterstützen, wenn er Hilfe benötigt.

Gern würde sie die Lehrkräfte auch bei der Pausengestaltung unterstützen. Etwa mit kleinen Tanzübungen und einfachen Choreografien. Doch genau das ist offiziell nicht erlaubt. Das schreiben zum einen die strikten Regeln für Schulbegleiter vor, zum anderen die rigiden Corona-Auflagen an den Schulen. „Dabei sind die Schüler während des Präsenzunterrichts in den Klassenräumen oft viel länger und enger beieinander", sagt Oltmann. Zumal die Sporthalle genügend Platz biete, um sich pandemiegerecht zu bewegen.

Trotz detaillierter Hygienekonzepte Betrieb untersagt

Das Gleiche gelte im Übrigen auch für den Saal im Gemeindezentrum von Wentorf im lauenburgischen Amt Sandesneben, wo Vera Oltmanns Tanzschule beheimatet ist. „Es gab detaillierte Hygienekonzepte samt Anpassung der Gruppenstärke und trotzdem wurde uns der Betrieb untersagt. Während sich tagtäglich viele Menschen in Bussen, Bahnen und Supermärkten drängen und dort deutlich weniger Abstand halten können“, moniert die Schulbegleiterin.

Ebenso wie Renate Kuppig. Die Tanzpädagogin mit eigener Ballettschule in Ratzeburg arbeitet jetzt ebenfalls als Schulbegleiterin. Sie hegt ähnliche Zweifel an der Wirksamkeit solch rigider Eingriffe in fundamentale Grundrechte. „Anders als Alten- und Pflegeheime sind Tanz- und Ballettschulen nie als Corona-Hotspots bekannt geworden“, sagt die 57-Jährige. Sie kenne aus dem privaten Umfeld ihrer 130 Tanzschüler im Alter zwischen vier und 70 Jahren keinen einzigen Infizierten. Zumal Tanz- und Ballettschulen angesichts ihrer räumlichen Möglichkeiten Abstandsregeln viel konsequenter umsetzen könnten.

Staatliche Corona-Hilfen sind oft verpufft

Trotzdem habe man sie radikal zugesperrt. Ohne Rücksicht auf die gravierenden Folgen für die Betreiber und ihre Mitarbeiter. Für die staatlichen Hilfen seien die Hürden teilweise so hoch, dass sie für viele ihrer Berufskollegen verpuffen würden. „In meinem Fall wären die Gebühren für den verpflichtend einzuschaltenden Steuerberater höher gewesen als die zu erwartenden Zahlungen“, sagt Kuppig.

Wütend mache sie zudem der Verweis auf finanzielle Rücklagen. „Wer ordentlich gewirtschaftet hat, verfügt vielleicht über diese. In unserer Branche werden sie allerdings vor allem zur Absicherung des Alters benötigt, da viele von uns selbstständig sind“, so Kuppig. In dieser Krise zeige sich erneut, dass Selbstständige und Minijobber in diesem Bereich eben nicht systemrelevant seien und über keine Lobby verfügen würden.

Am Zermürbendsten sei indes der scheibchenweise verlängerte Lockdown. „Ich rechne nicht damit, dass sich ab Februar das Leben wieder normalisieren wird“, sagt Renate Kuppig. Sie gehe viel mehr davon aus, dass sich die Einschränkungen noch bis zum Ende der Osterferien Mitte April hinziehen werden.