Einbruch in Trittau - Polizei sucht Zeugen

Trittau. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in einem Fall von Einbruchsdiebstahl in Trittau. Unbekannte haben sich am Mittwoch, 13. Januar, zwischen 13 und 13.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Steinkamp verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten sie über die geöffnete Haustür ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie Räume im Obergeschoss nach Wertgegenständen und entwendeten dabei Schmuck. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum im Steinkamp verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.